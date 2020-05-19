此内容发布于2020年5月20日 上午1:50

（法新社华盛顿19日电） 美国2019冠状病毒疾病疫情严峻，约翰霍普金斯大学追踪显示，过去24小时美国新增1536例确诊，今天公布的模型更显示，6月中旬，美国染疫死亡人数预料就会突破11万3000人。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，截至今晚8时30分（台北时间20日上午8时30分），美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计病故人数来到9万1845人，确诊超过150万例，病逝或确诊数皆为全球最高。

而汇整不同机构9个模型的预测更显示，未来25天，美国还会有2万2000人染疫病逝。

麻萨诸塞大学（University of Massachusetts）2019冠状病毒疾病预测中心（COVID-19 Forecast Hub）表示：「针对美国截至6月13日累计死亡的最新预测，是大约11万3000人，有10%机会看到低于10万7000人左右，也有10%机会看到超过12万1000人。」

具体的系集预测平均数字是，到6月13日为止，美国染疫死亡人数将达11万3364。

美国政府4月间公布逐步解封指南，明令各州要达到哪些标准，才可以慢慢回归日常生活，包括新增病例要连14天下滑；但有数州未达这个特定标准，即迳行解封。

两周前，总统川普说美国因疫会失去「7万5000、8万到10万人」。

而在更早之前的4月10日，他预测美国染疫死亡人数「远低于10万」，甚至会低到仅仅5万人。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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