此内容发布于2019年5月23日 上午5:35

（法新社东京23日电） 在华府与北京及平壤关系紧张之际，美国海军今天表示，已与日本、南韩及澳洲海军在关岛附近集结，展开首次联合军演，4国出动的水兵总共超过3000名。

根据美国第七舰队的声明，联合军演代号「太平洋先锋」（Pacific Vanguard），旨在「磨练技能和强化海上实际合作」，将专注于「实弹射击、防空作战、反潜作战和海上补给」。

参与军演的舰艇包括澳洲两艘巡防舰、日本两艘护卫舰、南韩一艘驱逐舰。美国第七舰队旗舰「蓝岭号」（Blue Ridge）将主导这次操演。

另一方面，美军驱逐舰普瑞布尔号（Preble）和补给舰「狄尔号」（Walter S. Diehl）昨天穿越台湾海峡，是今年以来第5例。

美军第七舰队发言人杜斯（Clay Doss）在声明中表示，舰艇航经台湾海峡是执行例行过境，「符合国际法」，展现美国对维护自由开放印度太平洋的承诺。

在此之前，普瑞布尔号19日驶入位于南海的黄岩岛12海里水域，引发北京强烈不满，敦促美方即刻停止这类「挑衅行为」。

各界预料，「太平洋先锋」4国海军联合操演将进一步激怒北京。此外，于2017年，当北韩和美国因核议题剑拔弩张时，平壤当局曾扬言攻击关岛。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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