此内容发布于2019年5月13日 下午10:35

（法新社华盛顿13日电） 美国最高法院今天裁定，消费者指控苹果公司（Apple）应用程式商店App Store是非法垄断的诉讼可以继续进行，此决定恐让苹果赔上数十亿美元。

美国大法官以5比4否决苹果的主张，苹果宣称App Store只是App开发者和用户之间的媒介，因此消费者不具备继续进行诉讼的资格。

消费者2011年发起集体诉讼，指控苹果对应用程式商店的App销售额抽成30%佣金，滥用其垄断地位，哄抬App价格。

最高法院的最新成员大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）在意见书中写道，消费者有权继续打官司，因为他们与苹果有直接的关系。

根据意见书：「如果零售商从事非法垄断行为，导致消费者支付高于竞争市场的价格，那么零售商是如何与上游制造商或供应商构建关系就不是重点。」

卡瓦诺加入自由派大法官金斯柏格（Ruth Ginsburg）、凯根（Elena Kagan）、布雷尔（Stephen Breyer）和索托玛约（Sonia Sotomayor）的行列，赞成这起集体诉讼继续审理。现在这起官司必须回到下级法院审理。

苹果在声明中表示：「我们有信心，我们终将获胜，事实就摆在眼前，用任何标准来评断，App Store都不算是垄断。」（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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