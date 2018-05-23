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此内容发布于2018年5月24日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月24日 -01:05

（法新华盛顿23日电） 美国司法部今天表示，已查获一个对危险��尸网路下指令的网域，这个��尸网路由全球50万台受感染的家用及办公室网路路由器组成，幕后黑手据信是与俄罗斯情报单位有关的骇客。

司法部此举目的是破坏深植于中小型电脑网路的入侵行动，不让骇客藉此控制电脑、轻松窃取资料。

司法部说，这个名为VPNFilter的��尸网路是由一个骇客组织所建置，组织名称变化多端，包括APT28、「兵风暴」（Pawn Storm）、「魔幻熊」（Fancy Bear）和Sofacy Group等。

这个组织被控对众多政府及重要基础建设产业发动网路攻击，包括供电网、欧洲安全暨合作组织（Organization for Security and Co-operation in Europe）、世界反禁药组织（World Anti-Doping Agency）及其他机构。

司法部文件并未明指组织背后主谋，但美国情报单位过去曾将Sofacy Group与俄国的军事情报局（GRU）挂钩，众多私人电脑安全组织也曾指出两者有关。

在今天的行动中，司法部说他们取得搜查令，授权联邦调查局（FBI）查封VPNFilter��尸网路一部分指令系统的网域。

这个��尸网路锁定家用和办公室路由器，在网路用户几乎不会察觉的情况下，透过路由器散播��尸网路系统的指令，拦截流量并重新导回��尸网路。

一份与司法部声明同时发布的报告写道，网路设备巨擘思科（Cisco）表示，VPNFilter已至少感染54国的50万台装置。

知名路由器品牌如Linksys、MikroTik、NETGEAR和TP-Link都被锁定。

思科表示：「这款恶意软体在网路设备上的举动特别令人担忧，因为VPNFilter恶意软体的组件会让网站凭证被窃走。」

此外，VPNFilter恶意软体还具有「能让感染装置无法使用的破坏力，在受害机器上可能单独或集体触发」。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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