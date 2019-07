(法新社布鲁塞尔16日电) 北大西洋公约组织(NATO)委员会公布于网路的一份报告,意外暴露美国核武部署于比利时的地点,在野党政治人物今天要求政府说明。

根据法新社看到将提交北大西洋公约组织议会(NATO parliamentary assembly)国防与安全委员会的报告草稿,内容提到设于欧洲与土耳其的6座空军基地细节,指出美国在这些基地储存150枚核弹,特别提到有B-61重力核弹。

在这项消息曝光之际,美俄在冷战时间签署的里程碑式条约即将瓦解,各界担忧欧洲将出现新的核军备竞赛。

绿党国会议员科葛拉提(Samuel Cogolati)说,这份报告证实了美国核武部署在比利时北部克林恩布洛盖尔(Kleine-Brogel)空军基地的「公开秘密」。

他告诉法新社:「我们要求举行完全透明的辩论,我们必须制止这个谎言,结束这种伪善行为。」

加拿大联邦参议员戴伊(Joseph Day)提出的报告草稿,有一部分提到「约150枚核弹」存放在克林恩布洛盖尔、德国布榭尔(Buechel)、义大利阿维亚诺(Aviano)与吉地托雷(Ghedi-Torre)、荷兰沃尔凯尔(Volkel)与土耳其印吉利克(Incirlik)。

这份报告题为「核威慑的新时代?现代化、武器管制、联军核力」(A New Era for Nuclear Deterrence? Modernisation, Arms Control, and Allied Nuclear Forces),是在今年4月撰写,上周修改删除了详细提及空军基地的部分。

这个资讯似乎是来自「原子科学家公报」(Bulletin of the Atomic Scientists)中针对美国核力的年度报告,内容提供据称存放所有美国核弹头地点的细节。

美国跟英国与法国一样,是北约中的3个核武强权之一,虽然核子威胁是吓阻策略的关键部分,北约总是拒绝钜细靡遗地讨论。

北约与这份报告切割,一名官员强调这不是「官方的北约文件」。

