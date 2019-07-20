此内容发布于2019年7月21日 上午1:35

（法新社休士顿20日电） 50年前的今天，全球约5亿观众在电视机前见证首度将人类送上月球的美国阿波罗11号太空任务。美国今年也藉纪念此一划时代大事，寻求继续于载人太空探索任务的新纪元里称霸。

美东时间1969年7月20日下午4时18分，搭载美国航空暨太空总署（NASA）太空人阿姆斯壮（Neil Armstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）、执行阿波罗11号（Apolo 11）任务的登月舱「老鹰号」（Eagle）降落在月球的宁静海（Sea of Tranquility）。

● NASA重播历史性一刻

NASA今天在线上重播当时由美国哥伦比亚广播公司（CBS）转播的历史性一刻。

当时阿姆斯壮回报说：「呼叫休士顿，这里是宁静海基地，老鹰号降落。」

约莫6小时后，阿姆斯壮伸出左脚踏上月面，讲出那句经典名言：「这是我个人的一小步，却是人类的一大步。」

NASA数周来为纪念登月50周年，在全美举行各项展出，包括将巨型的土星5号（Saturn V）运载火箭及当年任务的剪影，投影在华盛顿纪念碑（Washington Monument）上。

高龄89岁的艾德林今天在推特（Twitter）上发布贴文：「回顾过往，登月不仅是我们的工作，而是向世界证明美国事在人为精神的历史性机会。」

美国副总统彭斯（Mike Pence）今天在艾德林陪同下在卡纳维尔角（Cape Canaveral）发表演说。当年阿姆斯壮、艾德林和留守指令舱的柯林斯（Michael Collins）就是从这里升空、展开登月之旅。3名太空人都生于1930年，但阿姆斯壮已在2012年与世长辞。

彭斯说：「阿波罗11号太空任务，是唯一有机会到30世纪时仍被广为纪念的20世纪事件。」

● 美国力拚2024年载人重返月球

NASA已宣告，有意在「阿特密斯」（Artemis，希腊神话里太阳神阿波罗的孪生姊妹，为狩猎与月亮女神）计画的架构下，力拚2024年重返月球，且这次的创举将是首度将女性太空人送上月球。

根据计画，NASA将建立名为「匝道」（Gateway）的月轨平台，研究活的有机体对深度太空的辐射和微重力环境的长期反应，之后在2030年代执行载人的火星任务。不过，专家怀疑NASA能否按时达成计画目标，因为包括火箭和轨道站等关键要项都尚未打造完成。

对于这类质疑，彭斯表示猎户座（Orion）载人太空舱已组装完毕，这是「关键里程碑」；尽管如此，根据制造商洛克希德马丁（Lockheed Martin）的新闻稿，太空舱仍需耗时数月测试方可交付。

与此同时，白宫发布声明，美国政府「致力于重建我国未来数世纪在太空领域的优势和领导地位。」

川普并非美国史上唯一作出这类野心勃勃承诺的总统。已故的老布希（George HW Bush）30年前曾誓言建造火星永久太空基地，并完成火星载人太空任务；他的儿子小布希（George W Bush）在2004年也发下类似豪语，但预算困窘让计画无疾而终。

● 当年太空人柯林斯主张直攻火星

因此阿特密斯计画要成功，国会是否愿意大幅增加NASA预算及2020年美国总统大选结果，将是两大关键。

身为50年前人类登月先锋之一的艾德林感叹自从1972年阿波罗计画终止后，人类的太空探索就迟无进展，呼吁全球合作以达成人类再次登上月球甚至火星。

另一登月先锋柯林斯也主张重返太空「宁快勿慢」，还说美国应「直攻火星」，这将比重返月球来得有意义。（译者：陈韵聿/核稿：陈亦伟）

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