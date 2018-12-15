美欧记健保违宪 民主党誓言上诉

此内容发布于2018年12月15日 下午9:35

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦法官裁决欧记健保违宪后，怒不可遏的民主党今天誓言上诉，表示将用他们在国会新取得的势力向共和党究责，并将他们的谎言摊在阳光下。

俗称「欧记健保」（Obamacare）的「平价医疗法」（ACA）争议不断，德州地区联邦法官欧康纳（Reed O'Connor）昨天认定，2017年税改法案废除强制纳保罚则，已使整个欧记健保失去效力。

白宫表示，这项裁决料将上诉至最高法院，并在声明中说，现在「法律仍维持现状」。

欧记健保已不只一次挺过司法和立法挑战，面对最新发展，民主党人誓言反击，表示让数百万美国人享有保险的健保制度岌岌可危。

联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）推文说，共和党佯装关心欧记健保受保人，「却默不作声到法院消除这份保障。明年，我们会强迫表决来拆穿他们的谎言」。

民主党将欧记健保视为前总统欧巴马（Barack Obama）最大成就；共和党则认为政府过度干预，川普还把废除并取代欧记健保当做他竞选总统的核心承诺。

在2012年另一场欧记健保案中，最高法院9位大法官有5人力挺欧记健保。这5位大法官目前仍在职。

尽管如此，大法官们对新案会做出什么样的裁决目前还不清楚，但如果维持德州地区联邦法官的决定，恐对美国医疗保健系统造成巨大破坏。

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