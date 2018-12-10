美欲提升鲔鱼捕捞限额 太平洋岛国纷表反对

此内容发布于2018年12月11日 上午12:35

（法新社檀香山11日电） 太平洋是全球最大的鲔鱼渔场。各岛国誓言反对美国想放宽太平洋鲔鱼捕捞上限的作法，指美国此举无助渔业永续。

美国料将在本周檀香山举行的中西太平洋渔业委员会（WCPFC）会议里，增加他们捕捞大目鲔的限额。

会议将让26个相关国家齐聚一堂，决定太平洋的渔业政策；太平洋占全球鲔鱼捕获量60%、一年约有60亿美元的产值。

与会虽多为小型岛国，但也有包括如欧洲、中国、美国、南韩、台湾在内一些在太平洋捕捞鲔鱼的「远洋国家」。太平洋各岛国常批评远洋渔业大国只顾丰厚利润，不顾长期保育。

美国的川普政府今年将推动捕捞更多大目鲔，做为遵守WCPFC监督规则的奖励。大目鲔是制作生鱼片最受欢迎的鱼种之一。

依WCPFC相关规定，所有渔船船队里需至少有5%的船搭载独立的渔业观察员，确保不出现超额捕捞并收集精确数据，但除美国外，大多数国家都忽略此一规定。

先前相关太平洋岛国曾签约组成「诺鲁协定签署国」（PNA）组织。PNA执行长库莫鲁（Ludwig Kumoru）认为，不能仅因遵守规则，就放宽美国的大目鲔配额，「我们应该聚焦于引进能真正支持渔业永续的保育措施」。

太平洋岛国论坛渔业机构（Pacific Islands Forum Fisheries Agency,FFA）负责人杜包卢森（Manu Tupou-Roosen）表示，她的目标是保持热带鲔鱼保育的强度，而非弱化现有规定。

环保团体的鲔鱼保育专家葛希曼（Dave Gershman）表示，当某处大目鲔的捕捞量提升，其他地方就势必得限缩。（译者：李晋纬/核稿：陈亦伟）

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