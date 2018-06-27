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此内容发布于2018年6月27日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月27日 -23:05

（法新芝加哥27日电） 人称「冰凿杀手」（the ice pick killer）的美国德州连续杀人犯预定今天注射毒剂伏法，但他的律师说，犯人血管无法承受静脉注射，应改以接受枪决或送毒气室。

「冰凿杀手」拜伯（Danny Bible）的律师团主张，拜伯除罹患巴金森氏症还有其他病痛，血管无法承受静脉注射。律师团称，今晚要执行的死刑恐让拜伯太过痛苦。

拜伯67岁，以轮椅代步，他的律师团已请求最高法院介入阻止行刑。他们建议，德州当局可以改用行刑队执行枪决或送死囚进毒气室。

拜伯承认猥亵多名孩童、强暴多位妇女并谋杀4人。他1979年杀害20岁的迪顿（Inez Deaton），2003年被判处死刑。

目前德州州法仅允许以注射毒剂进行处决。如果最高法院受理以其他方式执行死刑的请求，拜伯伏法日期将至少延后一年，直到州议会考虑出替代方案为止。

美国联邦第五巡回上诉法院（Fifth US Circuit Court of Appeals）昨天已驳回拜伯的要求，说拜伯无法证明毒剂注射会使他饱受折磨。

德州检察官当时主张，医疗人员最近成功替拜伯抽血，代表没有找不到血管进行注射的疑虑。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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