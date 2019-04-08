此内容发布于2019年4月9日 上午12:05

（法新社华盛顿8日电） 在国会抨击美国总统川普的民主党国会议员史沃威尔（Eric Swalwell）今天宣布，将投入人选已爆棚的民主党总统提名。

史沃威尔是代表加州旧金山以南选区的联邦众议员。他今天上哥伦比亚广播公司（CBS）节目「史蒂芬柯贝尔深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）录影时，宣布将投入选战，争取民主党党内提名。

身为众院情报委员会（HIC）和司法委员会（HJC）成员的史沃威尔表示：「过去我做了很多事，但我还可以贡献更多。」

他说：「我在国会已有6年资历，当民主体制陷入困境时，我曾在众议院情报委员会捍卫我们的国家。」

这位4届议员说，处理枪枝管制和学生贷款是他出马争取提名的其中几个重要因素。

他在节目中告诉主持人柯贝尔：「我曾和那些心有余悸、害怕自己成为下一个枪枝暴力受害者的孩子们坐在教室里对谈。我认为，华府除了片刻沉默，对校园枪击案毫无作为；我也认为，议员们热爱他们枪枝更胜过热爱我们的孩子。」

「我准备好解决这些问题。我要角逐美国总统大位。」

除了史沃威尔，角逐民主党总统提名的人选多达十余人，包括联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）、布克（Cory Booker）、华伦（Elizabeth Warren）和前德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）等。

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