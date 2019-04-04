此内容发布于2019年4月4日 下午9:35

（法新社华盛顿4日电） 美国民主党籍俄亥俄州众议员莱恩（Tim Ryan）今天宣布将投入2020年总统大选，企图透过选战让现任总统川普落马的民主党候选人再添一位，参选人数规模空前。

川普2016年当选美国总统后，45岁的莱恩为角逐众院议长大位，杠上当时还是众院少数党领袖的裴洛西（Nancy Pelosi）而声名大噪，他主张民主党需要新血和新方针。

莱恩之后虽然失利，声望却提高，当时的民主党人极度想连结密西根州、宾夕法尼亚州等州的蓝领阶级，这些州按照惯例会将选票投给民主党籍总统参选人，却转而支持川普。

莱恩在2002年以29岁之龄，首度当选联邦众议员，在外界眼中是中间派人士。他支持枪枝权、反对堕胎，也一直热衷于捍卫自由市场。

然而，今天宣布参选时，莱恩改变以往路线。

莱恩对美国广播公司（ABC）脱口秀「观点」（The View）说：「我支持改革，知道该如何和劳工阶级对话，也知道如何在劳工选区获胜。」节目播出不久前，他才在网路发布影片宣布逐鹿白宫的野心。

他接着说：「因为到头来，进步的议程才是劳工家庭最需要的。」

莱恩认为自身在美国蓝领为主地区的经验，让他在如何复苏疲弱不振的制造业议题上，拥有独到观点。

莱恩透过上传影片表示，「许多人都被遗忘在后，而且，你知道吗，他们都是打造这个国家的人。」

目前至少17位民主党人宣布角逐2020年总统大选，像是参议员桑德斯（Bernie Sanders）和贺锦丽（Kamala Harris），俨然成为现代规模最大、最多元的一场选战。

目前最被看好能迎战明年总统大选的民主党人，非美国前副总统拜登（Joe Biden）莫属。他也在针对民主党选民所做的大部分民调取得领先，但是目前未宣布参选。（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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