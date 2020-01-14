此内容发布于2020年1月14日 下午11:50

（法新社爱阿华州狄蒙14日电） 在全球紧张局势升高之际，美国民主党初选参选人桑德斯今天在辩论中锁定民调居于领先地位的前副总统拜登，抨击他过去担任参议员时，曾投票支持美国出兵伊拉克。

在华府与伊朗冲突升温的背景下，6名民主党初选参选人无不使出浑身解数挑战总统川普，为了谁对外交政策有最佳判断力唇枪舌战。

在外交上主张不干涉他国事务的联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）表示，他反对「建立在谎言上」的伊拉克战争，与曾鼓吹出兵伊拉克的拜登（Joe Biden）形成强烈对比。

桑德斯谈到前总统小布希政府主张出兵伊拉克的说词时表示：「我认为他们在说谎。我一点都不相信他们，但乔（拜登）的看法却不同。」

拜登说，他多年前就承认「出兵是个错误」，但他不愿在伊拉克议题上与桑德斯争论。

反之，拜登呼吁将特种部队和一些兵力留在中东，巡逻波斯湾海域，与桑德斯和联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）主张从中东地区全部撤军的诉求不同。

美国于2000年代初期宣称伊拉克持续制造及储存大规模杀伤性武器，以此为由发起伊拉克战争，打了8年多才结束，然而战后调查发现，伊拉克当时并未持有大规模杀伤性武器。

民主党将在2月3日于爱阿华州举行首场党内初选，当地选情势均力敌，6名参选人在爱阿华州首府狄蒙（Des Moines）参加全国电视转播的初选前最终辩论。

77岁的建制派参选人拜登在全国民调中领先，但他与自由派的桑德斯在爱阿华州民调旗鼓相当，印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）和华伦紧追在后。

明尼苏达州联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）和身价亿万的加州环保人士思特尔（Tom Steyer）也取得参与辩论的资格。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram