此内容发布于2019年6月27日 上午5:05

（法新社迈阿密26日电） 美国民主党总统初选辩论今、明两天在佛罗里达州迈阿密举行。今天同台辩论的有10名参选人，移民、健康照护、经济、气候变迁和枪枝暴力等议题格外受瞩目。

联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）是今天辩论台上，民意支持度唯一达二位数的参选人。她抨击川普政府的经济政策：「如果你有个政府，然后有个经济体制是对有钱人有利、对其他人无利，那就是贪腐，就这么简单。」

华伦较其他同台参选人更清楚勾勒优先政策蓝图，其中包括课徵富人税、拆分科技巨擘、维护美国选举制度。她在结语回忆，年轻时如何受惠于一所奥克拉荷马州政府资助的社区大学。

「我参加这场战斗，因为我相信，我们可以让政府、经济和国家不仅服务那些高高在上的人，而是每一个人。」

「我承诺：我会为你们全力以赴，就像为自己的家人奋斗一样。」

民主党举行初选辩论的同时，美国与墨西哥边境的难民危机加剧、非法移民儿童安置中心的环境遭揭发十分恶劣不人道，以及萨尔瓦多男子偕女儿在美墨边界河流溺毙照片震惊全世界，也引发参选人激烈交锋、慷慨陈词。

前住房及城市发展部长卡斯楚（Julian Castro）是唯一拉美裔参选人，他今年稍早曾提出广泛移民政策纲领。谈及移民危机时，继同台辩论的前德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）和新泽西州联邦参议员布克（Cory Booker）之后，卡斯楚也转而以西班牙语发言。

另一位参选人、纽约市长白思豪（Bill de Blasio）关于移民的发言则获现场热烈掌声。他说，移民不是敌人：「所有自认屈居劣势、美国梦不适用于你们的美国公民：这些问题都不是移民造成的！是大企业造成的。」

在今天的民主党初选辩论会上，寻求连任的共和党籍总统川普是众矢之的，许多参选人认为，他应遭弹劾。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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