此内容发布于2019年4月3日 下午10:05

（法新社华盛顿3日电） 美国联邦众议院岁计委员会主席尼尔（Richard Neal）今天正式行文国税局，要求提供总统川普6年的报税资料，此举恐引发和白宫之间的法律战。

尼尔表示，他行使监督权限，以了解国税局对于在任总统报税资料的查核范围和执法程度。众院岁计委员会制定联邦税法。

尼尔在函中表示：「根据国内税收手册，总统个人所得报税资料必须强制检查。不过，这种作法是国税局的政策，并未载明于联邦税法中。」

尼尔要求国税局局长雷汀（Charles Rettig）4月10日前提供川普的个人报税资料，以及和川普有关连的8个实体的报税资料。

川普再次搬出2016年竞选时拒绝公布报税资料的藉口。他告诉媒体：「我们还在接受稽核，不管别人怎么说。」

财政部长梅努钦（Steven Mnuchin ）上月表示，倘若国会要求提供川普报税资料，他会遵守法律规定。

川普是自尼克森（Richard Nixon）以来第一位拒绝公布报税资料的总统。

岁计委员会民主党籍委员奇尔迪（Dan Kildee）表示，委员会有权取得川普的报税资料，这点「毫无疑问」。

岁计委员会声明表示，根据国税局手册，总统的报税资料应该接受「强制检查」。

奇尔迪强调，此举的时间点和特别检察官穆勒（Robert Mueller）最近提交「通俄门」调查报告无关。

岁计委员会高层共和党议员布雷迪（Kevin Brady）赶忙为川普辩护，他致函梅努钦警告说民主党「有误导之虞，急于弹劾」。

「把我们的国家税法当成武器对准政敌，立下恶例，削弱美国人的隐私权。」

岁计委员会在声明中说，尼尔要求提供川普报税资料和弹劾无关，而是关于合法的监督。

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