此内容发布于2019年3月8日 上午2:50

（法新社华盛顿7日电） 美国16位民主党国会议员今天寄出一封联合信函给国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），批评美国对深陷危机的委内瑞拉的策略，并表示这项策略产生「反效果」。

国会议员信中写道：「我们对川普政府处理与委内瑞拉关系（的策略）表达深深的关切，特别是暗示军事介入、施予范围广泛的单边制裁，以及最近承认反对派领导人瓜伊多（Joan Guaido）为临时总统。」

议员警告，美国最近的制裁可能「加剧委国重大经济危机，导致社会最脆弱的民众承受巨大苦难，这些民众并不需要为当前的情势负责」。

这封信署名的16位国会议员，包括拉美裔、新科众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）。

委内瑞拉正处于总统马杜洛（Nicolas Maduro）与国会领袖瓜伊多之间的权力斗争。瓜伊多在1月间自行宣布为临时总统，并获得美国为首的50多国家的支持。

美国议员也谴责马杜洛压迫委国公民社会、经济失败、杀戮手无寸铁的抗议人士、举行非法选举，还阻挡人道援助进入委内瑞拉。

美国自2015年以来对委国数十位现任与前任官员施加制裁，包括马杜洛本人，并指控他们侵犯人权、贪污以及走私毒品。

川普政府6日加大制裁力道，以迫使马杜洛下台，这波制裁包括撤销和马杜洛政府有关的77人签证。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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