下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月20日 下午9:35 最后更新 - 2018年11月20日 -21:35

（法新社华盛顿20日电） 美国联邦法官发布临时禁制令，挡下川普政府不让非法入境移民申请庇护的政策，川普今天气得指控法院对他存有偏见。

本月稍早，数以千计的中美洲移民成群结队行经墨西哥往美国边界挺进时，川普以「国家安全」疑虑为由，发布公告禁止非法穿越边境入美的移民申请庇护。

根据这项命令，只有从官方海关进入美国，而非从边界非法溜进美国者，才能申请庇护。

川普的公告宣布不久，人权团体立即提告。旧金山联邦地区法官提格（Jon Tigar）昨天同意人权团体的要求，颁布临时禁制令拦下。

川普斥「丢脸」并指控司法偏见，还用「欧巴马法官」一词来称呼获前总统欧巴马任命的提格。川普说：「我们将在美国最高法院赢得诉讼。」

提格写道，1965年移民及国籍法（Immigration and Nationality Act）明文规定，抵达美国的外国人，「无论是否从指定入境关口进入」，都可申请庇护。

提格写道，川普政府「禁止从其他管道抵达美国的人申请庇护，明显违背移民及国籍法和国会所表达的目的」。

他说：「无论总统权限有多大，都不得改写移民法，将国会明确禁止的条件强加于上。」

川普政府主张，总统有行政权力以国安为由来限制移民。川普去年上任后立即动用行政权，对以穆斯林为主的多个国家民众祭出争议性禁令。

司法部与国土安全部发布联合声明说：「我们的庇护系统残破不堪，每年都有数以万计不合理的申请案，滥用我们的系统。」

声明说：「我们期望持续捍卫行政部门合法且在充分理由下行使权力的立场，以解决南部边界的危机。」

Neuer Inhalt Horizontal Line