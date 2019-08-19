此内容发布于2019年8月20日 上午1:35

（法新社纽约19日电） 「纽约邮报」报导，爆发性丑闻的富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在死前两天曾写下遗嘱，将名下5.78亿美元资产交付信托，且未指名受益人，此举恐让指控艾普斯坦性侵的原告求偿事宜更形复杂。

艾普斯坦是富有的避险基金经理人，多年来与政商名流往来，因涉嫌6起性贩运指控在监所候审，本月10日自缢身亡。

纽约邮报（New York Post）指出，艾普斯坦在8日签下遗嘱，提交美属维京群岛有关单位，将他的资产转入「1953信托」帐号。艾普斯坦在美属维京群岛拥有一座私人小岛。

纽约邮报将艾普斯坦遗嘱副本张贴网路上，内容显示，艾普斯坦申报名下有超过5650万美元现金，以及3亿多美元股票，并有逾1400万美元的固定收入。

报导并指出，艾普斯坦也列出在纽约、佛罗里达州与法国巴黎等6处豪宅，并有价值逾1800万美元的航空资产、汽车与船艇。

这份遗嘱并未指名任何受益人。据报导，艾普斯坦此举可能让性侵案原告求偿更为困难。目前已有几名女性向法院提告，要求性侵受害赔偿。

「纽约时报」（NYTimes）先前披露艾普斯坦在曼哈顿地区戒备森严的纽约大都会矫正中心（Metropolitan Correctional Center）的最后几天情况。

纽时引述消息人士报导，艾普斯坦非常痛恨牢房里的虫害，因此他每天支付多达12小时的律师费，以便和律师在另一房间见面。

美国司法部与联邦调查局（FBI）正在调查，何以这个高知名度的囚犯数周前已明显有自杀企图，被列入观察，最后却还是能够自缢。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram