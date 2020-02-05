此内容发布于2020年2月5日 上午6:05

（法新社美国狄蒙4日电） 在美国开始挑选总统候选人时，爱阿华州总以率先投票这个历史悠久的角色而自豪，这一次甚至制定新规定，声称可让选情更透明。

不过，昨晚的投票情况糟透了，到了今天正午，还没有赢家出线，更没有任何投票结果数据，大家已经开始议论纷纷，说爱阿华州率先投票的特殊地位可能要结束了。

法新社报导，在美国与全球还不太相信民主党提名程序怎么会那么不顺时，爱阿华州立大学（Iowa State University）教授施密特（Steffen Schmidt）毫不客气地说：「这是巨大的灾难。」

他又说：「民众都气得跳脚，不满无能的爱阿华州民主党搞砸了，也许还破坏爱阿华州50年来率先投票的传统。」

共和党籍的总统川普幸灾乐祸地嘲笑民主党人，称党团会议之夜是「不折不扣的灾难」。

自1970年代初期以来，这个地广人稀的农业州就在学校体育馆与消防局等小型选民辩论场所，率先展开党内提名程序，这些活动就是所谓的党团会议。

在爱阿华州党团会议抢得头香的参选人，最后通常可以赢得党内提名。在昨晚之前，爱阿华州一直保有能预测胜选者这种厉害又近乎神秘的特性。

共和党人是举行秘密投票，民主党人的提名系统则比较复杂。支持特定参选人的民众，在举行党团会议的场所会站在一块，如果那位参选人没有得到现场15%出席者的选票，民众必须「重新站队」，支持另一名有希望出线的参选人。

这种有时引发混乱的队形拆散又重整，昨晚在近1700个选区上演。爱阿华州人口达300万人，其中约60万人登记为民主党党员。

在2016年的提名程序中，桑德斯（Bernie Sanders ）以些微差距败给希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），引发了争议。这次为了让初选更透明，爱阿华州民主党骄傲地宣布，将以更详尽的方式公布初选结果，也将第一次提供投票的纸本纪录。

爱阿华州民主党主席向法新社表示，提供给选务官员的一个新应用程式（app），可协助他们更快速地公布选举结果。

结果却不然，这个app引发混乱。软体当机，只提供部分结果。

具影响力的爱阿华市（Iowa City）郡议员苏利文（Rod Sullivan）说：「没错，我很失望。但我不想过度渲染。」

他又说：「公布正确的选举结果比快速重要。」同时，他承认，这件事凸显出，举行党团会议而非像其他州举办投票初选会带来某些问题。

施密特比较没耐心，他说爱阿华州在全美率先投票的地位，现在肯定要消失了。

他说：「当然，我们现在很难看出这个程序将如何延续下去。可靠性、公信力与透明度是选举人信赖的3个支柱，但这3个指标都因为一个愚蠢至极的想法而化为乌有，那就是使用不稳定的新app回报计票结果。」

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