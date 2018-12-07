美特检指证历历 控川普前竞选总干事满口谎言

此内容发布于2018年12月7日 下午9:05

（法新社华盛顿7日电） 根据今天曝光的法院文件，正在调查俄罗斯是否干预美国2016年总统大选的特别检察官指出，川普前竞选总干事曼纳福特多次对调查人员「撒谎」，双边的认罪协议因此宣告破局。

根据一份经大幅删减的法院文件，通俄门特检穆勒（Robert Mueller）办公室表示，曼纳福特（Paul Manafort）在与特检达成认罪协议后，谎称与政府官员已无联系，也未对自己清偿的债务及与克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）间的往来过程吐实。

克里姆尼克是曼纳福特多年的商业伙伴，美国官员怀疑他是俄罗斯情报人员。

这份文件指出，「被告向联邦调查局（FBI）及特别检察官办公室撒谎，多方违反认罪协议」。

「曼纳福特说了多个可拆穿的谎言，这些（谎言）并非单单只是记错所致。」

这份法庭文件是为向联邦地方法院证明，为何曼纳福特应尽早在本月就财务诈欺及干扰证人罪名接受判刑，而非如最初的认罪协议所排定，延至明年再判刑。

根据认罪协议，69岁的曼纳福特的刑期上限是10年，如今违反协议，曼纳福特恐面临更长的牢狱之灾。

曼纳福特长期担任共和党顾问，如今遭定罪，多与他曾于2004至2014年期间，在乌克兰为亲克里姆林宫的政治人物效力有关。

此外，曼纳福特2016年曾领导川普竞选阵营数月，他也因为在这段期间涉嫌与俄罗斯勾结而被调查。

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