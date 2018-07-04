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此内容发布于2018年7月4日 上午5:50 最后更新 - 2018年7月4日 -05:50

（法新社华盛顿3日电） 美国环境保护署长普鲁特（Scott Pruitt）惹上的负面传闻甚嚣尘上，据称面临12起不同的联邦调查，白宫今天称这些传言「令人头痛」。

白宫发言人吉德里（Hogan Gidley）告诉记者：「我们知道多起相关传闻，总统正在深入了解。」他又说：「这些传言令人头痛。」

尽管普鲁特持续传出负面消息，遭爆料似乎有不道德且不当花费习性，美国总统川普目前还是力挺普鲁特。

今年4月，看不惯普鲁特操守丑闻的国会议员，严厉训斥普鲁特。当时，170多名民主党人连署一封信函要求普鲁特辞职，同时至少也有3名共和党众议员要求他下台或将他解职。

持续多周的批评都围绕在普鲁特把纳税人的钱花在高档旅游、为办公室建造隔音间，以及与一名说客达成低廉的国会山庄住屋租约等。

「华盛顿邮报」上月报导，普鲁特利用官位并派遣环保署下属牵线，表达有意替妻子签下一份获利可观的合约，争取成为连锁餐厅Chick-fil-A特许经营商，不过最终没谈成。

众议院民主党议员也攻击普鲁特，批评他废除保护公共卫生的法规、不尊重科学研究，漠视气候变迁威胁。

普鲁特曾任奥克拉荷马州检察长，一直是推动川普撤销管制措施的忠臣。

普鲁特说，在他任内，环保署替美国人省下约10亿美元监管成本。（译者：张晓雯/核稿：刘学源）

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