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此内容发布于2018年6月27日 上午6:50 最后更新 - 2018年6月27日 -06:50

（法新社首尔27日电） 尽管北韩在新加坡峰会宣告，致力于朝鲜半岛非核化，但美国智库「北纬38度」今天表示，北韩正对核研究设施进行快速改善工作。

北韩领导人金正恩本月稍早在新加坡与美国总统川普举行划时代高峰会时，承诺要朝非核化目标「努力迈进」。

但这项峰会并未阐明非核化定义，也未提出北韩拆除核子武器的具体时间表。

川普宣称，这个过程很快就会开始，上周他表示，「北韩将全面非核化，这已经开始进行」。

不过，美国监视北韩动态的机构「北纬38度」（38 North）表示，最近卫星照片显示，北韩宁边核设施不但还在继续作业，而且正进行基础设施工程。

「北纬38度」指出：「6月21日的商业卫星照片显示，宁边原子能研究中心（Yongbyon Nuclear Scientific Research Center）的…基础设施改善工程正持续快速进行。」

「北纬38度」注意到，北韩铀浓缩厂和研究中心若干新设施仍「继续作业」，包括一个工程办公室和通往核反应炉建筑物的车道。

但「北纬38度」也表示，研究中心内持续作业「不应视为与北韩的非核化承诺有关」。

「北纬38度」指出，核设施官员可能会「照常作业，直到平壤方面下达明确命令」。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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