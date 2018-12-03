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此内容发布于2018年12月3日 下午7:35 最后更新 - 2018年12月3日 -19:35

（法新社华盛顿3日电） 美国皮尤研究中心今天公布的调查报告说，电视依旧是美国人接收新闻的最大来源，平面媒体受欢迎程度不敌数位服务。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的报告发现，有47%的美国人比较喜欢观看电视新闻，34%选择阅读新闻，另有19%较喜欢收听新闻报导。

这项调查显示，日落西山的传统报纸产业面临更多问题，而电视在线上影片竞争下仍保有竞争力。

在观看新闻报导的民众中，有75%比较喜欢观看电视新闻，20%偏好网路新闻。

新闻读者中，有63%喜欢透过数位管道接收消息，有17%偏好平面媒体。

整体而言，这代表只有7%的受访者认为纸本是他们较常接收新闻的管道，比2016年类似研究的11%少。

从年龄因素切入分析，这项调查认为平面媒体的前景特别黯淡。

研究人员发现，不到50岁的成人较偏好从网路接收新闻，无论是阅读、观看或收听新闻。

50岁以上的民众中，有1/3表示他们比较喜欢上网接收新闻，而非从平面媒体。

调查显示，广播依旧是稳定的新闻来源，但有愈来愈多美国人透过播客（podcast）或网路电台收听线上新闻。

根据皮尤研究中心，尽管网路新闻影片管道增加，电视仍是稳定的新闻接收来源。

研究人员写道：「至少在这个时代，美国人，尤其是年长者，比较喜欢观看新闻报导，而且是从电视接收新闻。」

这项报告是根据7月30到8月12日针对3425名美国成人的调查结果，误差幅度估计为2.9个百分点。

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