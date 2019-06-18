此内容发布于2019年6月18日 下午8:35

（法新社纽约18日电） 美国当局今天在费城港一艘货船上，破获约16吨古柯硷，市值估计超过10亿美元（约新台币317亿元）。

费城东区联邦检察官麦史文（William McSwain）推文说：「所查获的毒品数量，在美国缉毒史上堪称数一数二。」

麦史文办公室推文表示，在费城派克海运码头（Packer Marine Terminal）发动毒品查缉行动后，「船员已经被捕并以联邦罪名起诉」。

据当地媒体报导，当局在MSC Gayane货船的7个货柜中搜出毒品。MSC Gayane先前曾停靠智利、巴拿马、巴哈马，原本即将启程前往欧洲。

3月时，美国也曾查获近1.5吨古柯硷，是纽约/纽瓦克港25年来查获最大宗的毒品数量。

美国缉毒局在2018年的报告中表示，美国古柯硷使用情况在2016年、2017年持续成长，且境内毒品有93%来自哥伦比亚，4%来自秘鲁。

美国是世界上最大的毒品消费国，目前也正在经历要命的鸦片类药物（Opioid）泛滥。

根据美国疾病管制暨预防中心（Centers for Disease Control and Prevention）资料显示，2017年美国平均每天有197人因药物过量而断送性命。

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