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此内容发布于2018年3月9日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月9日 -22:35

（法新柏林9日电） 美国总统川普批准对进口钢铝课徵惩罚性关税，引来重要贸易伙伴齐声谴责他的决定是「保护主义」、冒犯伙伴，对全球贸易战的隐忧也渐增。

德国是欧洲最大经济体，也是美国在北大西洋公约组织（NATO）的盟友，总理梅克尔（Angela Merkel）敦促开启对话，并警告「没人最终能在这种逐底竞争（race to the bottom）中获胜」。

梅克尔说，德国支持欧洲联盟（EU）立场，「谋求与美国对话，也要和中国等恐受影响的国家对谈」。

德国经济部长赛普利斯（Brigitte Zypries）稍早说：「这种保护主义冒犯欧盟与德国等亲密伙伴，也限制自由贸易。」

法国总统办公室表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）与川普通话，对此「深表忧虑」，说课徵关税有「引发贸易战的风险，所有受影响国家都将会是输家」。

欧盟先前扬言采取报复行动，对美国产品课徵进口税，范围从钢铁、花生酱、波本威士忌到牛仔裤等。川普挑战连任时，生产这些产品的州大都是关键选区。

欧盟执行委员会（European Commission）副主席卡泰宁（Jyrki Katainen）在布鲁塞尔告诉记者：「我们已经准备好了，也愿意在情势所需时采取制衡手段。」

欧盟贸易事务执委马姆斯壮（Cecilia Malmstroem）则说，整个欧盟都是美国的「亲密盟友」，「应被排除」在关税措施外，并誓言将向华府「要求进一步澄清」。

其他地区也出现骂声，世界第2大经济体中国讥讽，对钢铝分别课徵25%和10%关税是「严重冲击国际贸易的正常秩序」。

美国亲近盟友、世界第3大经济体日本则警告，关税将对美日的「经济关系带来重大冲击」。

川普曾指出，他会对「真正的朋友」展现弹性，批准关税措施时，证实加拿大和墨西哥会永久排除在外，但前提是北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判顺利。不过加、墨两国都认为，这是两码子事。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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