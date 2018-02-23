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此内容发布于2018年2月24日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月24日 -00:20

（法新社南韩平昌24日电） 就在第一千金伊凡卡参加平昌冬季奥运闭幕之际，美国总统川普宣布对北韩祭出新制裁，警告将施加「最大压力」，迫使平壤走向非核化。伊凡卡看来在冬奥可能要回避北韩代表。

川普宣布对北韩祭出「有史以来最严厉的制裁」后，白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，明天冬奥闭幕式，川普女儿伊凡卡的座位可能会和北韩代表团离很远。

桑德斯表示，尽管在北韩参加平昌冬奥，两韩关系似乎缓和下，川普也不会「软化或示弱」。

桑德斯在平昌告诉在场记者：「我们将持续最大施压行动。这波是我们有史以来对北韩祭出最严厉的制裁。」

「希望我们可以看到北韩方面开始朝向朝鲜半岛非核化，这正是我们的焦点所在。」

桑德斯还说：「我可以告诉你们，总统不会重蹈前任政府犯下的错误，不会态度软化或示弱。」

北韩派高阶将领金英哲率代表团参加冬奥闭幕式，他被控主使对南韩发动一连串攻击，其中包括2010年击沉南韩天安舰，造成46名官兵丧命。

冬奥开幕时，美国副总统彭斯（Mike Pence）尴尬坐在北韩领袖金正恩胞妹金与正的几乎正前方，两人没有互动。两韩选手则是一同步入会场。

桑德斯说，她相信明天冬奥闭幕式的座位安排会有所不同。

在被问到伊凡卡是否会坐在北韩代表附近时，桑德斯说：「目前我们还不清楚座位安排。我们没有计画和北韩代表会面或互动。」

另外在被问到伊凡卡是否会和北韩代表握手，或展现「礼貌」姿态时，桑德斯说：「目前没计画。」

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