下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月8日 下午11:50 最后更新 - 2018年3月8日 -23:50

（法新社布鲁塞尔8日电） 美国总统川普宣布对进口钢铝课徵关税，欧盟贸易事务执委马姆斯壮（Cecilia Malmstroem）表示，欧盟「应被排除在外」，将会要求华府尽速澄清。

针对川普今天签署钢铝关税命令，欧盟已经列出报复名单，如果出口受到影响，将对这些美国旗舰级商品采取反制措施。

尽管欧盟与美国其他盟邦一再警告，此举可能引发全面贸易大战，川普仍然宣布对进口钢铝分别课徵25%和10%关税。

马姆斯壮在推特上写道：「欧盟是美国的亲密盟友，我们持续认为，欧盟应被排除在此关税措施之外。」

「未来几天在这议题上，我们将会要求进一步澄清。」马姆斯壮补充，她10日可能在布鲁塞尔与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）会谈。

川普宣布这项关税措施将排除加拿大、墨西哥，其他国家也能协商豁免，不过川普点名批评德国。

英国政府表示，全球钢铁产能过剩的问题，需要多边合作解决，强调「关税不是正确处理方案」。

欧盟已经威胁，可能针对广泛的美国商品采取报复关税，范围从钢铁、花生酱、波本威士忌到牛仔裤等。这些商品产地大部分都是川普连任需要胜选的州。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line