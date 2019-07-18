此内容发布于2019年7月19日 上午1:35

（法新社华盛顿19日电） 在美国称海军战舰击落伊朗无人机后，伊朗副外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi ）今天不仅否认最近有损失任何无人机，还说美国恐怕是「误击」自己的飞机。

阿拉奇推文表示：「我们没有在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）或其他地方损失任何无人机，我担心美军拳师号（USS Boxer，多功能两栖攻击舰）误击自己的无人机系统（UAS）。」

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