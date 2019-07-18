打印 美称击落伊朗无人机 德黑兰嘲：恐误击自己人 此内容发布于2019年7月19日 上午1:35 最后更新 - 2019年7月19日 -01:35 （法新社华盛顿19日电） 在美国称海军战舰击落伊朗无人机后，伊朗副外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi ）今天不仅否认最近有损失任何无人机，还说美国恐怕是「误击」自己的飞机。 阿拉奇推文表示：「我们没有在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）或其他地方损失任何无人机，我担心美军拳师号（USS Boxer，多功能两栖攻击舰）误击自己的无人机系统（UAS）。」 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体