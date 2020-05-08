此内容发布于2020年5月8日 上午7:20

（法新社法兰克福8日电） 德国媒体今天报导，德国国防部与联邦情报局私下质疑美国宣称2019冠状病毒疾病（COVID-19）源自中国实验室的说法，认为美方是想转移外界对其防疫不力的注意力。

「明镜周刊」（Der Spiegel）报导，当局替国防部长康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）准备的一份内部备忘录，「把美方说法归类为蓄意尝试转移」外界对华府防疫不力的注意力。

明镜周刊引述备忘录内容指出，美国总统川普刻意「转移他人对其错误的注意力，把美国人的怒气导向中国」。

德国国防部发言人拒绝向法新社证实这份备忘录是否存在。

另一方面，北德广播公司（NDR）也质疑情报共享网络「五眼联盟」（Five Eyes）是否真如传闻所言，在一份联合报告中指控中国淡化疫情严重程度。五眼联盟由英国、美国、澳洲、加拿大、纽西兰组成。

北德广播公司指出，德国联邦情报局（BND）在一场秘密听证会告诉国会议员，「五眼联盟」内的伙伴声称对此报告「一无所悉」。

负责监督联邦情报局的德国总理梅克尔（Angela Merkel）办公室未立即回覆置评要求。

川普6日形容这波冠状病毒大流行是「我们经历过最严重的袭击」，比珍珠港事件和911攻击更严重。川普还说疫情「原可在中国就被遏止」。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）今日即时统计显示，过去24小时美国又有2448人染疫死亡，累计不治人数增至7万5543人，累计确诊人数超过120万人。

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