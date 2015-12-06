下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2015年12月6日 上午10:20 最后更新 - 2015年12月6日 -10:20

（法新社贝鲁特6日电） 伊斯兰国（Islamic State）圣战集团今天至少有32名战士死于空袭，显然是美国为首联军发动的攻击；叙利利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）则痛批英国参与空袭的决定。

总部设在英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，伊斯兰国在叙利亚东北部拉卡省（Raqa）的大本营遭到约15次空袭，至少有32名战士丧生。

这个机构的负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，空袭命中伊斯兰国总部，还有省会拉卡市北方、东方与东南方的基地，至少还造成40名圣战士受伤。

拉卡市是伊斯兰国实际上的首都，这个极端团体在叙利亚和毗邻的伊拉克占据大片土地，自行宣告在这些地区成立伊斯兰「哈里发国」。

阿布杜拉曼表示，前述伤亡数字得自1家医院，最后的人数可能还会上升。

阿塞德在英国「星期泰晤士报」（Sunday Times）今天刊出的专访中开炮，痛批英国政府在叙利亚展开空袭的决定「不合法」；他并表示，这种作为将导致「恐怖主义」扩散。

他表示，恐怖主义就像癌症一样，必须以「整体」策略因应，包括和地面部队协同作战。

Neuer Inhalt Horizontal Line