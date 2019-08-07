（法新社迈阿密7日电） 美国官员表示，移民暨海关执法局（ICE）今天扫荡密西西比州数处食品加工厂，逮捕约680名无证移民，这是总统川普宣布打压非法移民的一环。

官员说，遭逮捕的人大多数是西语系国家移民。

电视画面显示，在ICE人员监督下，遭逮捕的移民排成数排，双手铐在背后走向停在厂房外的巴士。没有遭到逮捕的人，包括一些小孩，挥着手向他们的家人与朋友道别，有些人还在擦泪。

密西西比州联邦南区检察官赫斯特（Mike Hurst）在记者会上说：「特别探员根据行政和刑事搜索票行事，并逮捕约680名非法外籍人士…他们必须遵守我们的法律、符合我们的规定，他们必须是合法来到这里，否则不应该来。」

赫斯特连雇主也不放过，说：「对于雇用非法外国人取得竞争优势或轻易赚钱的人，我们要警告你们：如果我们发现你们违反联邦刑法，我们会来抓你。」

移民暨海关执法局代理局长艾本斯（Matthew Albence）说，他们是在调查一年后展开扫荡行动。

他说，双亲被捕的儿童，将被送至亲戚或其他家人身边。部分遭捕移民会因「人道理由」而获释，但将配戴电子脚镣监控设备等候出庭应讯。

密西西比州首府杰克逊（Jackson）市长卢默贝（Chokwe Antar Lumumba）在脸书替移民寻求援助，他发文说：「我在此呼吁社区信仰机构担当我们移民邻居的庇护所，保护他们免于受到伤害。」

「ICE为了保护公民免于受到伤害，大举扫荡非法移民，这种手段既没有人性、也不会达到预期效果。」

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