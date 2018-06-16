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此内容发布于2018年6月16日 上午3:35 最后更新 - 2018年6月16日 -03:35

（法新社河内16日电） 越南10日爆发罕见示威游行，各地民众抗议政府拟延长经济特区的外商租地年限，美籍人士阮英惟和数十位民众都涉嫌参与示威而被逮捕，警方已针对阮英惟展开正式刑事调查。

32岁美国公民阮英惟（Will Anh Nguyen）10日在胡志明市的大规模示威中被警方拘留，这场示威抗议越南政府拟通过「经济特区法」草案，以延长外商租地年限。

许多抗议人士担心土地会落入中国手中，数以千计民众在全国数个城市发起示威，要求政府不要把土地租借给北京当局，「即便是一天也不行」。

法新社引用越南官方数据及国营媒体报导，示威结束后至少有40人仍被拘留。

胡志明市警方昨晚表示，阮英惟因为「扰乱公共秩序的行为」而被调查，还指控他煽动抗议者且试图破坏公物。

胡志明市官方报媒指出：「阮英惟看到民众尝试推倒警方的皮卡车，以便帮抗议者开路，他就试着帮他们推倒车子。」

阮英惟来自德州且是耶鲁大学毕业生，他在接受调查后可能会被正式起诉，这代表阮英惟可能会续押直到调查结束。（译者：陈彦钧/核稿：徐崇哲）

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