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此内容发布于2018年2月11日 上午10:09 最后更新 - 2018年2月11日 -10:09

（法新社纽约11日电） 过去一周美国股市大跌，引发外界检视交易市场波动性的小众复杂投资产品。市场专家认为，这类产品缺乏适当管理，并且造成股市的波动加剧。

就在美股疯狂走势开始前几天，巴克莱集团（Barclays Plc）执行长史戴利（Jes Staley）才在瑞士达佛斯（Davos）举行的世界经济论坛（WEF）对这类高风险投资发出警告。

他当时表示，许多投资人利用交易所买卖产品（ETP），押宝市场波动会维持低落或走跌，这在波动性持续低落的时期是「非常聪明」的赌法。「但若情势转变，就得小心受到惊吓。」

这个转变在5日降临。当天追踪蓝筹股的道琼工业指数深陷超过1000点跌势，并在10分钟内暴跌800点。同一时间，俗称VIX指数的芝加哥选择权交易所波动率指数（CBOE Volatility Index）飙高。

这造成了「放空波动性」的交易工具立即出现亏损，当中包括野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）和瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）所推出预期市场波动性会下降的ETP。

由于VIX指数被视为美股的「恐慌指数」，预告股市可能将出现坏结果。因此当VIX急升，很可能引发股市应声重挫。

放空波动性的交易越来越受到欢迎，规模超越预期波动性攀升的交易。根据高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）发布的报告，2017年这类交易的报酬率一度几乎高达200%。

Briefing.com的高级市场分析师曼宁（Brett Manning）指出：「避险基金、专业交易商和散户投资人…所有人的曝险都一样。有一长段时间，这样的状态真的运作得不错。」

然而，当美国2日公布意外强健的就业报告，引发外界担忧通货膨胀升温，股市因而猛然转跌。这也造成这类投资突然失利。

曼宁说：「这项交易人人都押宝在同一边。当避险基金开始撤出，人们也开始急忙退出这些投资。」

之后一周情况恶化，瑞士信贷和野村因不堪沉重亏损，双双将基金清算。市场震荡过后，富达投资集团（Fidelity Investments）也暂时关闭下注波动性低落的指数股票型基金（ETF）。

放空波动性的ETP规模，估计介于30亿至40亿美元（约新台币879亿至1172亿元），仅占总体ETP市场的一小部分，目前确切亏损规模无法得知。

不过，金融界普遍知晓，这类产品容易亏损。因为根据市场趋势，波动终将扩大。瑞士信贷甚至在产品介绍中警告，这类投资的「长期预估价值」为「零」。

FTN金融集团（FTN Financial Group）首席经济学家罗（Chris Low）说：「这种产品原本主要目的是保险，但人们开始像在赌场一样买卖。」

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