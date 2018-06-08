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此内容发布于2018年6月8日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月8日 -09:05

（法新社华盛顿7日综合外电报导）美国政府官员今天表示，美国自杀率自1999年到2016年间上升30%，光是2016年就有将近4万5000人选择结束生命。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）提出的报告指出，自杀是「日益严重的公共卫生问题」，在全美50州中，有44州的自杀率大幅上升。

美国时尚设计师凯特丝蓓（Kate Spade）5日自杀身亡，再次引起有关注意心理健康和防治自杀的呼声。

疾病管制暨预防中心副主任舒查特（Anne Schuchat）表示，自杀「是发生在全美家庭和社区的悲剧」。

舒查特说：「从个人、社区、雇主到医疗照护的专业人员，每个人都可以为拯救生命扮演一定角色，以扭转这种令人忧心的自杀率上升现象。」

自杀为全美第10大死亡原因。专家指出，自杀很少是单一因素造成。

这项涵盖1999年到2016年的研究指出，半数以上的自杀者在寻短当时，并没有经过诊断而已知的心理健康问题。

报告指出，影响因素包括「感情问题或失恋，药物滥用，身体健康问题，工作、财务、法律或住屋压力」；最常见的自杀手法是开枪。

2014年到2016年这段期间，全美自杀率最高的是蒙大拿州，平均每10万人就有29.2人自杀。自杀率最低的地方是美国首府华府，平均一年每10万人有6.9人自杀。

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。（译者：林宏翰/核稿：张佑之）

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