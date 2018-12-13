美航班惊见心脏忘机上 中途连忙掉头

此内容发布于2018年12月13日 下午11:05

（法新社芝加哥13日电） 美国西南航空（Southwest Airlines）今天表示，在西雅图飞往达拉斯（Dallas）班机上发现「生死攸关空运品」人类心脏，中途掉头返航。

这架飞机9日飞了大约950公里，行经爱达荷州东部上空时，机组人员发现一件本该留在西雅图的「生死攸关空运品」。

西南航空发言人兰德森（Dan Landson）告诉法新社：「我们一发现出差错，就立即着手返回西雅图。」

他说，西南航空做出返航决定，因为「绝对有必要尽快把这件空运品送到西雅图地区的目的地」。

西南航空没有提供运送器官的公司名称，或给出更多细节，包括是否有人因此命在旦夕。

但「西雅图时报」（Seattle Times）报导，机长告诉惊慌失措的乘客，这件货品是人类心脏。并解释说，这颗心脏稍早从加州沙加缅度（Sacramento）空运后，本该留在西雅图。

这个错误据报浪费了4小时，光在空中就花3小时，而专家表示，人类心脏移植时，通常可储存4至6小时。

搭乘这班飞机的医师高茨修克（Andrew Gottschalk）形容同行旅客感到震惊，但随之而来的反应是谅解。他说，机上每个人「都很高兴救人一命」，而有网路连线的乘客则开始搜寻移植心脏可保存多久。

不过他向西雅图时报表示，这起事件是「重大疏失的骇人情事」。

西雅图时报未指出这颗心脏被送往哪家医院。（译者：侯文婷/核稿：卢映孜）

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