下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月5日 上午1:50 最后更新 - 2018年3月5日 -01:50

（法新社越南岘港5日电） 美国航空母舰卡尔文森号（USS Carl Vinson）今天抵达越南，进行为期4天访问，这是越战落幕以来，美军航舰首度访越。

随着中国在引发领土争端的南海大兴土木，此举也凸显数十年前敌对的美国与越南，如今进一步加强军事关系。

卡尔文森号将在越南中部城市岘港（Danang）靠港停留4天，展开具有高度象徵意义的访问，行程包括造访「橙剂」（Agent Orange）受害者中心。越战期间，美军对越南大面积领土喷洒有毒的脱叶剂「橙剂」。

然而，南海紧张情势持续升温，为这趟访问行程蒙上阴影。北京当局持续在南海兴筑可作为军事基地的人工岛屿，令越南等其他南海主权声索方大感不满。

南海资源丰饶，尽管美国并非声索国，但长期宣扬南海航行自由，以抗衡中国日益壮大的影响力。

分析人士说，卡尔文森号靠港越南，对美国来说，是在亚洲地区展示军事力量的好机会。这艘航空母舰上个月造访菲律宾。

越南外交部发言人黎氏秋恒（Le Thi Thu Hang）说，这趟访问将「对维护区域和平、稳定、安全、合作和发展有贡献」。

核动力航舰卡尔文森号上有5300名水兵和飞行员等人员，还有72架飞机，将于9日离开岘港。

美军和越南居民将举行篮球和足球友谊赛，航舰官兵也将探访孤儿院，此外还有海军乐团音乐会。（译者：刘文瑜/核稿：徐崇哲）

Neuer Inhalt Horizontal Line