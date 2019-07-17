（法新社华盛顿17日电） 根据美国今天公布的初步官方资料，美国因服用过量药物而致命的案例，在2018 年降了5.1%，是20年来首见下滑。

用药过量致死案例呈现下滑趋势，主要是因为与开立止痛药处方有关的致死病例急遽下降。

美国卫生及公共服务部（HHS）部长艾萨（Alex Azar）说：「在药物过量致死的最新初步数据中，可以看出美国相关单位联手遏止类鸦片药物的滥用与成瘾，是有成效的。」然而他告诫，类鸦片药物泛滥的问题，无法在短期间内根除。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）发布的数据显示，去年的预估死亡人数降到6万8557人，而2017年则是7 万2224人。

但这个数字还是远高于1999年因药物过量死亡的1万6849人，而且在2017年前，每年都在增加，以2014年到2017年的增幅最为显着。

服用医生开立的天然或半合成类鸦片药物，例如吗啡、可待因、羟二氢可待因酮、氢可酮、二氢吗啡酮和羟二氢吗啡酮等，而致死的人数，由1万4926人下降至1 万2757人，也就是说降低了14.5%。

这是所有药物类别中死亡案例下降最多的一个，不过，与除了美沙酮（methdone）外的合成类鸦片药物有关的死亡案例仍然快速上升，因服用古柯硷而致命的人数也略微上升。（实习编译：邹玟��/核稿：张晓雯）

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