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此内容发布于2018年7月3日 上午12:05 最后更新 - 2018年7月3日 -00:05

（法新社华盛顿2日电） 川普的名字无所不在，牛排、领带、红酒、航空公司和摩天楼都能看到，但现在就连迷幻药也能看到川普的脸。网友讽刺说：「成份有谎言和仇恨。」

印第安纳州警方上个月查获做成川普面貌的橘色小药丸，背后还印有川普的竞选口号「再度伟大」的字样。

毒贩利用独特的形状和颜色作为广告工具，创造引人注目的品牌，让买家保持兴趣。

根据印第安纳州警方6月29日公布的声明，在「蓝砧行动」（Operation Blue Anvil）中，除了查获古柯硷和海洛英等非法药物外，也发现有川普头像的药丸。

高速公路巡警进行为期6天的行动，共逮捕129人，发出272项与毒品相关的指控。

警方报告中的药丸图片，迅速在社群媒体传播开来，并遭到网友嘲弄。一名推特网友警告大家「避免使用川普头像的迷幻药，它们的成份有谎言和仇恨。体验很糟糕」。

另一名网友说：「他们跟我保证会让我嗨，但我只感觉到郁闷，最后发现自己竟然花了一大笔钱买这些药。」

还有网友讥讽说：「这些迷幻药也有小手吗？」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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