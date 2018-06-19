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此内容发布于2018年6月19日 上午5:50 最后更新 - 2018年6月19日 -05:50

（法新社芝加哥18日电） 美国德州一名警官被控性侵一名4岁女童，还威胁身为非法移民的被害者母亲不得报案，否则会被遣返。

被控犯案的努涅斯（Jose Nunez）现年47岁，是德州贝尔郡（Bexar County）警长的副手，服务于当地狱政部门，据传和被害者有亲戚关系。贝尔郡距离美、墨边界约240公里。

贝尔郡警长沙拉萨（Javier Salazar）昨天表示，努涅斯涉嫌长期性侵女童，即使未达数年，也有数月之久，而且威胁要遣返未持有合法身分证件的女童母亲，以确保她不会声张。

女童受侵害时，母女两人均未受到政府监护。

沙拉萨在记者会上表示：「本案情节确实令人同时感到相当悲痛、不安、作恶和愤怒。」

「警方也有理由相信，或许还有其他和嫌犯有亲属关系的孩子，可能曾和嫌犯接触。」

沙拉萨敦促德州西南部的所有移民，若知道任何侵害情事就应报案。

被害女童母亲带着哭个不停的女儿向一处消防局求援，才让努涅斯涉嫌犯下的罪行曝光。警方正设法为女童母亲争取，在控告努涅斯的诉讼期间取得所谓的「受保护身分」。

已在警长办公室任职长达10年的努涅斯以「极严重性侵儿童」罪名遭起诉。若被定罪，将面临起码25年的徒刑。（译者：陈宜君/核稿：林治平）

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