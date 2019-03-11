此内容发布于2019年3月11日 下午10:50

（法新社旧金山12日电） 美国电动车制造商特斯拉（Tesla）执行长马斯克的律师团今天表示，美国证券管理委员会（SEC）以一则推文就认定马斯克藐视和解协议，已经超越他们的本分。

证管会指控马斯克（Elon Musk）违反他和证管会之间的和解协议。依据和解协议，马斯克应该避免发布任何可能影响特斯拉股价的推文，他在今天结束前，必须回应证管会的指控。

律师团在法庭文件中主张，马斯克2月19日在推特（Twitter）上向他的2400万名追随者表示，特斯拉2019年将生产约50万辆汽车，遵从公司的高阶主管通讯政策，并没有违反法院命令，因此没有执行藐视协议制裁的根据。

根据这份法庭文件，证管会「以完全遵从命令，单一且不重要的推文」认定马斯克藐视协议，从事实和法律角度来看都是不对的。

律师团表示，马斯克只是用「祝贺和高瞻远瞩」的方式，将特斯拉生产数字「速记下来」，且与早已公布的资讯相符。

这份法庭文件指出，马斯克「在新闻节目『60分钟』（60 Minutes）给予证管会由衷的批评」后，证管会即要求法院裁定马斯克藐视协议，这「反映了证管会这方的疑虑和前所未有的越权」。

根据这份法庭文件，曾经是推特重度使用者的马斯克已经大幅减少发文，并主张就连在无关紧要的推文中，都要阻止他提到特斯拉，根本就是践踏他的言论自由权利。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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