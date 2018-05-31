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此内容发布于2018年6月1日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月1日 -01:20

（法新社渥太华31日电） 加拿大今天反击美国的钢铝重税措施，宣布对价值166亿加元的美国进口品祭出报复性关税。加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在记者会上说，美方关税措施「令人完全无法接受」。

杜鲁道提到美国以国安为由祭出关税措施。他说：「这些关税措施对加美长期的安全合作关系是一种侮辱，尤其冒犯到数以千计与美国战友一起奋斗牺牲的加拿大人。」

杜鲁道说：「我们必须相信常识终将占上风，但我们在美国政府今日的作为中没看到那种迹象。」

加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）说，加拿大的关税措施与美方的成比例。

加拿大将于7月1日起对美国钢铝和消费品加徵关税，包括优格、咖啡、糖、卫生纸、床垫、洗衣机、除草机、帆船等，全部都是为了对美国那些以加拿大为主要出口的关键州施加压力。

与此同时，方慧兰表示，加拿大也将根据北美自由贸易协定（NAFTA）以及在世界贸易组织（WTO），挑战美方这些「不合法且产生不良后果」的措施。

美国总统川普今晚在声明中说，美方已向杜鲁道表明，「将同意达成公平的协议，要不然一切都免谈」。

他说：「美国数十年来在贸易上一直被占便宜，那些日子现在结束了。」

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