（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天宣称，侦查他竞选团队与俄罗斯之间关系的通俄门调查等同于是「叛国」。

川普在福斯新闻（Fox News）上说，通俄门调查最终还给他清白，还说这段期间是「非常黑暗的时期」，他似乎也威胁将对撰写通俄门报告的人员秋后算帐。司法部24日公布的调查报告摘要指出，未发现川普阵营与俄国勾结的证据。

川普向福斯主持人尚汉尼提（Sean Hannity）表示：「我们绝对不能允许这种叛国行为，不能让这类叛国行为发生在另一位总统身上。这是在试图接管我们的政府与国家，是非法的接管行动。」

川普没有说明打算如何确保不会在类似情况下再度出现调查，但强调如果共和党人以相同方式调查民主党籍总统，接着就会出现重罚。

他说：「如果是这样的话，你们现在将有100人入狱，而且将是叛国。这将被视为叛国，他们将在狱中度过余生。」

他还说：「实际上，这将是你能判出的最高刑期，无论依据的是哪一种法律。」他说：「我们将追究到底，只希望他们无法侥幸逃过一劫。」

川普坚称联邦调查局（FBI）前局长穆勒（Robert Mueller）率领的通俄门调查，是民主党人不满他在2016年击败他们的热门人选希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）而捏造出来的，出于政治理由。

川普在福斯新闻上说他是受害者。他说：「我知道一件事，那就是我是最无辜的人。」

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