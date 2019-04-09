（法新社华盛顿10日电） 美国财政部长梅努钦今天赴国会作证，在听证会进行了3个多小时后，梅努钦因接见外国官员的行程迟到要求散会，但联邦众议院委员会断然拒绝，当场与主席起了口角。

梅努钦（Steven Mnuchin）今天在国会山庄有两场听证，第2场听证会上他显然动怒，要求众院金融服务委员会（Committee on Financial Services）主席华特斯（Maxine Waters）宣布散会，「请让大家散会。我认为你应该拿起议事槌敲下去」。

梅努钦在众议院小组面前接受有关拨款和金融服务议题的盘问，期间民主党人士一再拷问他总统川普的税务资料、俄罗斯制裁政策及他的个人财务问题。

梅努钦透露，白宫律师先前曾与财政部官员联系，讨论他们预期国会议员将要求川普提供6年报税资料。但他驳斥民主党议员认为这可能涉及违法或不当的说法，他说这只是谘询，他个人没有参与。

在作证了3个多小时后，他与担任主席的民主党加州联邦参议员华特斯陷入争吵，梅努钦表明他跟巴林内政部长有约而且已经迟到，华特斯仍不宣布休会。

梅努钦说：「有一位外国领袖5时30分会在我的办公室等我，好吗？我同意待久一点，但如果我让对方等太久会很失礼。」他说：「如果你这样对待我，我会重新思考是否会自愿再回到这里作证。」

华特斯说：「如果你想离开，你可以离开。」但她没有正式宣布听证会结束。梅努钦回覆：「我不清楚你在说什么。」

梅努钦最终留下来回答委员会成员关于俄罗斯制裁与其他事件的问题。5时30分左右，华特斯结束听证会，梅努钦旋即冲出会场。

梅努钦顺利开完会，在推特上传照片并写说，他跟巴林内政部长讨论打击恐怖主义和非法融资等议题。

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