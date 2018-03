下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月15日 下午9:35 最后更新 - 2018年3月15日 -21:35

(法新社华盛顿15日电) 美国华府一个道德组织今天指控美国财政部长梅努钦(Steven Mnuchin)揩纳税人的油,去年在毫无必要的情况下,花了100万美元(新台币2916万元)乘坐军机与非商务飞机。

据「华府公民道德责任组织」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)对美国财政部就资讯自由兴讼后取得的资料显示,梅努钦「看来滥用军机与非商务飞机,供商务与私人旅行」。

曾为投资银行家与好莱坞制片的梅努钦,去年8月与妻子搭政府专机参访位于肯塔基州诺克斯堡(Fort Knox)的美国黄金储备库(US Bullion Depository)后,就遭人拿放大镜检视。

CREW的首席顾问魏斯曼(Anne Weismann)在声明中说:「据我们取得的资料显示,梅努钦部长是以自身舒适与便利做为优先及最重要考量,把替纳税人省钱放在优先要务的最底层。」

财政部发言人驳斥CREW的发现,指对方说谎及错误描述。

美国财政部先前表示,政府专机能供梅努钦在旅途中,收发敏感国安资讯。

Neuer Inhalt Horizontal Line