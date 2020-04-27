此内容发布于2020年4月27日 上午2:20

（法新社华盛顿27日电） 即使白宫顾问警告新型冠状病毒疫情对经济造成的震荡将有长期影响，美国财政部长梅努钦仍坚称经济将强势复苏。

在梅努钦（Steven Mnuchin）做此乐观评估的同时，美国失业数据直线上升，各项预测也指今年经济活动将进一步紧缩。

梅努钦昨天接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问时，辩称暴增的赤字支出是振兴经济的关键。话虽如此，连执政的共和党在国会也显出退缩的迹象。

他谈到相关议题时说，政府在考虑贷款给陷入困境的能源企业，但坚持不会为股东纾困。

梅努钦表示：「我认为，当我们于5、6月开始重启经济活动，大家会看到经济真的会于7月、8月、9月反弹回来。」

「而且我们会把前所未见的财务纾困金额释出到经济中，大家会看到数兆美元用于经济，我觉得这会带来很大的影响。」

继3月中旬的2.2兆美元紧急纾困方案后，美国国会上周又批准一项规模达4830亿美元的经济振兴法案。

国会另正讨论一项以处于困境的州及地方政府为对象的大型纾困方案。

但共和党中似乎浮现愈来愈多不赞成支出更多预算的声音，例如联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）上周建议有些州最好申请破产。

麦康奈的意见引来民主党籍及一些同党籍州长的愤怒谴责，白宫目前也未附议。

白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）接受美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）访问时说，「情况真的很不妙」，「我认为这是美国经济历来遭受的最大负面冲击」，失业率可能逼近1930年代经济大萧条的水准。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

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