此内容发布于2019年7月15日 下午7:05

（法新社华盛顿15日电） 美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天表示，脸书在继续推动发行数位货币Libra的计画之前，必须先符合「非常高的标准」，并实施保障措施，避免沦为洗钱工具。

梅努钦表示，美国监管机构早已对脸书发行全球加密货币的计画表示关切，并指出过去像这样的虚拟货币经常沦为洗钱或非法活动的工具。

梅努钦在白宫告诉记者：「无论他们是银行还是非银行，都是在同一个监管环境下。」他也说，脸书「进入金融体系之前，必须要符合非常高的标准」。

脸书上个月宣布，将在2020年上半年发行脸书币Libra的计画，Libra价格将会与一篮子货币挂勾，避免跟比特币和其他加密货币一样有剧烈的价格波动。

梅努钦说，美国财政部乐见可以提高金融体系效率的「负责任的创新」，但他也说，「我们的首要目标是维护金融体系完整性，以及防止金融体系遭滥用」。

他说，美国监管机构已经与脸书高层会面，就这个问题和脸书可以如何防止Libra被用来从事犯罪活动进行讨论。

梅努钦说：「这真的是国家安全议题。」

他说：「财政部对脸书非常清楚表示…和其他数位金融服务供应商，他们必须实施和传统金融机构一样的反洗钱保障措施，防止恐怖分子融资。」（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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