此内容发布于2019年5月24日 上午1:20

（法新社华盛顿23日电） 美国司法部今天指控维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）2010年公布军事和外交档案之举违反美国间谍法，并拒绝接受他自称是记者的说法。维基解密抨击这些指控，表示记者受到广泛威胁。

维基解密推文说：「这真是疯狂。这是国家安全新闻工作和第一修正案的末日。」

媒体权利团体也强烈反弹。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）说：「以间谍法（Espionage Act）指控亚桑杰，会对新闻自由和调查报导构成直接威胁。当那些告知公众讯息的人因为敲响警钟而遭受起诉，新闻自由和调查报导都会受到伤害。」

司法部今天公布亚桑杰的17项新罪名，指控他教唆前陆军情报分析人员曼宁（Chelsea Manning）窃取美国机密档案，并且肆意暴露档案里列名的中东和中国机密消息来源。

亚桑杰如今共计面临18项指控。亚桑杰宣称他只是一个接受曼宁泄密资料的出版商，而美国宪法第一修正案保障新闻自由。司法部拒绝接受他的说法。

新起诉书指出，亚桑杰积极与曼宁共谋，窃取数十万笔机密档案，「有理由相信这些情资被用来伤害美国或利于外国」。

起诉书也说，亚桑杰2010年无视美国国务院的警告，不愿编写修改国务院及美军在阿富汗、叙利亚、伊拉克、伊朗与中国的机密消息来源，而这些消息来源包括记者、宗教领袖、人权倡议者和政治异议人士。

司法部说：「亚桑杰的行为恐会严重伤害美国国安，使得我们的对手受益，并让姓名曝光的消息人士面临严重人身伤害和（或）被任意拘留的重大且迫切风险。」

助理司法部长德梅斯（John Demers）说：「司法部很重视记者在我国民主扮演的角色，但亚桑杰不是记者。」

47岁澳洲籍的亚桑杰（Julian Assange）因在保释期间弃保遁入厄瓜多驻伦敦大使馆，1日遭英国法院判处50周徒刑。

美国提出引渡要求，但目前不清楚英国政府是否会批准，亚桑杰如今面临新指控，恐让情况更加复杂。

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