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此内容发布于2018年7月13日 下午10:50 最后更新 - 2018年7月13日 -22:50

（法新社华盛顿13日电） 美国大陪审团起诉12名俄国情报人员，因为他们涉嫌干预2016年总统选举。在此之前，美国总统川普今天曾表示，他会询问俄国总统蒲亭干涉美国大选一事。

长达29页的起诉书指控，俄国军事情报局（GRU）的12名军官进行「大规模网路行动」，窃取前国务卿希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）竞选阵营和民主党的文件及电子邮件。

美国司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）在华府的记者会宣布起诉消息，他说：「没有相关指控认为，这起阴谋改变总统选举票数或影响任何选举结果。」

罗森斯坦还表示：「这项起诉并未指控有任何美国公民犯罪。尽管这些参与阴谋的人士在整起阴谋中，透过网路和几名美国人通信。」

然而他指出：「起诉书没有指控这些美国人知悉自己与俄国情报人员通信。」

罗森斯坦说，今天宣布起诉消息前，他已向川普报告这件事，宣布的时间点是由「事实、证据及法律」来决定。

司法部宣布起诉的同时，川普正会晤英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II），且距离他和蒲亭的会面仅剩72小时。

起诉消息公布之前，川普在英国发表谈话，声称他会询问蒲亭（Vladimir Putin）有关俄国干预美国总统大选的指控。

他和英国首相梅伊（Theresa May）召开联合记者会时表示：「我绝对会坚定地提出这个问题，并希望我们能和俄国保持良好关系。」

川普同时谴责特别检察官穆勒（Robert Mueller）的「通俄门」案调查是「操控性猎巫」，还说他一直以来「对付俄国比任何人都还强硬」。

白宫声明强调罗森斯坦的言论，即是没有美国人遭到起诉，这和他们一直以来所说的一致。

川普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）在推特贴文表示，这项起诉「对所有美国人来说是个好消息」。

朱利安尼写道：「俄国人被抓到了，没有美国人参与其中。该是穆勒结束追查总统的时候了，还要表明川普总统是完全清白的。」（译者：陈彦钧／核稿：陈昱婷）

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