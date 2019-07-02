此内容发布于2019年7月2日 上午11:20

（法新社华盛顿1日电） 美国海关与边境保护局（CBP）今天表示，已针对成员为边境巡逻队在职及退休人员的脸书（Facebook）私密社团展开调查，此社团内充斥种族歧视模因（memes）及嘲讽移民贴文。

这个脸书私密社团名为「我是10-15」（I'm 10-15）由非营利新闻网站ProPublica揭露，10-15是边境巡逻队（Border Patrol）代码，意味「遭关押外国人」。

这个社团于2016年8月创建，约有9500名成员，ProPublica的揭发报导也展示许多贴文案例。

举例而言，关于1位16岁瓜地马拉籍少年在拘留过程中身亡新闻，底下留言写着「喔…好喔」、「如果死了，就是死了」，成员更会发布贴文贬损拉美裔女性国会议员。

ProPublica说，受害人包括纽约州选出的直言不讳民主党籍联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez），透过影像合成影射她从事性相关活动。

美国边境巡逻队（USBP）队长普罗沃斯特（Carla Provost）谴责这些脸书上「不适当」贴文，而上级机关美国海关与边境保护局表示已展开调查。

普罗沃斯特说：「这些贴文十分不适当，也与我认知中那些每天在岗位上展现荣誉与清廉人员截然相反。」她又说，「任何被查明的违反行为准则人员，都将会被追究责任。」（实习编译：胡清基）

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