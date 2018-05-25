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此内容发布于2018年5月25日 下午11:35 最后更新 - 2018年5月25日 -23:35

（法新社维也纳25日电） 伊朗一位高官今天表示，美国退出世界强国和德黑兰签订的指标性核协议，欧洲各国需在5月底前，提出减轻冲击的方案。

如果2015年签订的伊朗核子协议破局，德黑兰扬言重启「工业级」浓缩铀计画。

伊朗这位官员，是在核协议签署国中国大陆、俄罗斯、法国、英国、德国、伊朗在奥地利维也纳召开「联合委员会」会议前，发表上述谈话。

这是美国5月8日宣布退出正式名称为「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）的伊朗核子协议，并重新对伊朗施加制裁后，签署国首次会面。

今天不具名发言的这位伊朗高官表示，美国退出，让核协议住进「加护病房」。

美国总统川普早就唾弃前任总统欧巴马签订的伊朗核协议，表示这不足以遏止德黑兰的核子野心。

伊朗副外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天会后表示，会继续和其他签署国协商，「看看他们能否提供可让伊朗享有解除制裁好处的方案」。

他还说，需有「实质解决方案」，来化解伊朗对石油出口、银行流动及外国投资的关切。

「下一步则是找出对那份方案的保证。」（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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