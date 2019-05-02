此内容发布于2019年5月2日 上午5:05

（法新社日内瓦2日电） 倡议废除核武非政府组织「国际废除核武运动」今天表示，美国去年宣布退出冷战时期签订的重要武器条约后，至今新签署了价值超过10亿美元的飞弹合约。

诺贝尔和平奖得奖组织「国际废除核武运动」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）主任费恩（Beatrice Fihn）警告：「退出中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces, INF），为新冷战鸣枪起跑。」

美国总统川普去年10月宣布退出1987年和前苏联签署的中程核飞弹条约。美国指控俄罗斯发展新飞弹系统，是违反条约规定，已于2月间展开退出流程。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）回应说，莫斯科也会退出。

「国际废除核武运动」与另一个反核倡议组织PAX报告说，美国宣布退出后，这3个月美国政府「洽谈了不下10亿美元的新飞弹合约」。

报告列出和6家美国大公司的逾11亿美元新合约。

国防包商雷神（Raytheon）收获最多，新签合约共计44笔，总价值约5亿3700万美元。

报告指出，洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）到手36笔新合约，总价值2亿6800万美元。波音（Boeing）新合约则有4笔，总价值2亿4500万美元。

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